Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen von 1550 auf 1740 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien "wenig inspirierend" ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory des Rüstungskonzerns bleibe intakt, aber die Bewertung spreche nur für ein neutrales Votum. Im höheren Kursziel berücksichtigte er höhere mittel- bis langfristige Wachstumsannahmen infolge der neuen Nato-Ziele./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
