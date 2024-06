Rheinmetall-Aktie trotzdem schwächer: Neuer Großauftrag für Rheinmetall

Der Auftragswert liegt im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie Rheinmetall mitteilte. Der Einsatz der Pumpe erfolge im Bereich der hybrid-betriebenen Fahrzeuge des "namhaften internationalen" Herstellers, dessen Name jedoch nicht genannt wurde. Die Produktion sei bereits gestartet und laufe bis in das Jahr 2030. Der begleitende Servicevertrag läuft über die Produktion hinaus bis in das Jahr 2045.

Im XETRA-Handel konnte die Rheinmetall-Aktie zunächst zulegen. Inzwischen sind die Gewinne jedoch wieder abgeschmolzen und das Papier steht zeitweise 0,63 Prozent niedriger bei 487,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)