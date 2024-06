Rheinmetall-Aktie profitiert zeitweise von Großauftrag der Bundeswehr - auch RENK und HENSOLDT gefragt

Der Großauftrag der Bundeswehr für Rheinmetall hat am Freitag zeitweise nachgewirkt.

Die Papiere der Düsseldorfer verloren via XETRA letztlich 1,07 Prozent auf 491,00 Euro. Zuvor war es im Tageshoch bis auf 510,20 Euro nach oben gegangen. In der Vorwoche litt die Aktie unter einem Kurseinbruch. Ausgelöst wurde dieser durch die Europawahl und die Sorgen um europäische Verteidigungsausgaben angesichts der Neuwahlen in Frankreich.

Nun sorgte der größte Auftrag der Unternehmensgeschichte bei Rheinmetall zumindest zeitweise für Erleichterung. Mit der Bundeswehr wurde ein Rahmenvertrag für Artilleriemunition im Wert von bis zu 8,5 Milliarden Euro geschlossen. Dies half auch den Branchenkollegen HENSOLDT und RENK weiter auf die Beine. Während HENSOLDT letztlich wieder ins Minus rutschte, gewann RENK 1,95 Prozent auf 27,40 Euro.

Letztere hatte die Korrektur besonders hart erwischt. Sie lagen in der Vorwoche zwischenzeitlich 43 Prozent unter ihrem Rekordhoch, das sie bereits Anfang April erreicht hatten. Bei HENSOLDT war es vom Höchststand um rund 30 Prozent abwärts gegangen und bei Rheinmetall um nicht ganz 20 Prozent.

Durch die Pariser Rüstungsmesse Eurosatory sahen sich Experten in ihrem Optimismus bestätigt. Der Tenor sei "bullish" gewesen, die Nachfrage bleibe stark und die Auftragsbücher seien gut gefüllt, kommentierte Berenberg-Analyst George McWhirter. Er sprach von "Sicherheit in einer unsicheren Welt" - auch mit Blick auf die jüngsten Frankreich-Turbulenzen. Die Risiken für den Verteidigungshaushalt des größten EU-Landes hält er auch unter einer rechtsgerichteten Regierung für gering. Optimistischer sei er nach der Messe gerade für Renk und die britische BAE Systems, so McWhirter. Auch Marie-Therese Grübner von Hauck & Aufhäuser äußerte sich nach der Messe positiv zu Renk.

