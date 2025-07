Rheinmetall-Aktie vor Kursexplosion? JPMorgan hebt Kursziel deutlich an

Das Kursziel von JPMorgan für Rheinmetall steigt von 2.100 auf 2.250 Euro, die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob am Donnerstag außerdem seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um bis zu 21 Prozent an. Dabei steigen sie für die späteren Jahre am stärksten.

Rheinmetall ist Perrys Top-Favorit unter Europas großen Rüstungskonzernen. Damit bevorzugt der Experte den Konzern vor den anderen deutschen Konkurrenten RENK und HENSOLDT, für die Perry Ende Juni jedoch ebenfalls "Overweight"-Ratings vergeben hatte. Auch 2030 sei der Höhepunkt bei Rheinmetall noch nicht erreicht, so der Analyst. Deutschland werde zumindest eine weitere Dekade brauchen, um seine militärischen Fähigkeiten nach einer dreißigjährigen Friedensdividende wieder angemessen aufzubauen. Das zweite Quartal sei für Rheinmetall zwar recht schwach gewesen. Für die Langfrist-Story sei dies aber ziemlich irrelevant.

So reagiert die Rheinmetall-Aktie

Im vorbörslichen Freitagshandel auf Tradegate steht die Rheinmetall-Aktie zeitweise bei 1.708,50 Euro und damit 0,59 Prozent über ihrem gestrigen XETRA-Schluss, der bei 1.698,50 Euro lag. Die Papiere von RENK und HENSOLDT zeigen sich daneben im vorbörslichen Handel etwas tiefer. Die RENK-Aktie verliert auf Tradegate gegenüber ihrem XETRA-Schluss zeitweise 0,37 Prozent auf 64,60 Euro, während die HENSOLDT-Aktie zeitweise um 0,37 Prozent auf 94,20 Euro nachgibt.

dpa-AFX / Redaktion finanzen.at