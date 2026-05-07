Rhythm Pharmaceuticals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rhythm Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 83,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 32,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at