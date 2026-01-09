Richardson Electronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Richardson Electronics hat am 07.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Richardson Electronics mit einem Umsatz von insgesamt 52,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,66 Prozent gesteigert.

