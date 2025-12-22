Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
|
22.12.2025 14:22:03
Riding a High, Deal Makers Grow Bullish on 2026
It was a comeback year for I.P.O.s. and mergers and acquisitions. Wall Street is optimistic that the winning streak will continue.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bullishmehr Nachrichten
|
16.12.25
|Bullish investors pile into stocks as cash levels sink to record low (Financial Times)
|
01.09.25
|Some more thoughts on the ARKK-Bullish trade (Financial Times)
|
31.08.25
|Nach Hype um Bullish-Aktie und Co.: Mark Cuban vergleicht Krypto-IPOs mit Meme-Coins (finanzen.at)
|
31.08.25
|Nach Hype um Bullish-Aktie und Co.: Mark Cuban vergleicht Krypto-IPOs mit Meme-Coins (finanzen.at)
|
15.08.25
|Bullish-Aktie dreht ins Minus: Bullish-Gründer werden zu Multimilliardären (finanzen.at)
|
14.08.25
|Bullish-IPO: Handelsstart an der NYSE mehr als geglückt - Bullish-Aktie explodiert (finanzen.at)
|
13.08.25