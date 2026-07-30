Opera Aktie

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WKN DE: A2JRLX / ISIN: US68373M1071

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30.07.2026 11:27:20

'Rienzi': Why this Wagner opera is so relevant today

Bayreuth’s opera "Rienzi" premiered under a cloud of controversy — and the arguments haven’t stopped since opening night. Meanwhile, the festival’s AI-powered Ring Cycle provokes a fresh wave of criticism.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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