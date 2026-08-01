Opera Aktie

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WKN DE: A2JRLX / ISIN: US68373M1071

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01.08.2026 02:27:20

'Rienzi': Why this Wagner opera is so relevant today

The opera sparked controversy long before its Bayreuth Festival premiere, and the debate hasn't died down since it came to the stage. Now, another controversy surrounds the new AI-generated Ring cycle.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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