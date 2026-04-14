IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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14.04.2026 19:39:20
Rigetti Computing vs. IonQ: Diverging Trends in Quarterly Revenue
Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) stock has risen 81% over the past year at the time of writing, significantly outperforming IonQ (NYSE:IONQ), whose shares are up 31%. This is despite IonQ scaling much faster over the past two years, generating substantially higher revenue.However, Rigetti’s recent launch of its new, more capable quantum computing system could be a catalyst for accelerating growth and narrowing the gap with IonQ over the next few years.Rigetti primarily builds quantum computers and the superconducting quantum processors that power them, integrating these machines into various public, private, or hybrid clouds through its centralized services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu IonQ
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26.02.26
|IonQ-Aktie deutlich fester: Quantencomputing-Spezialist wächst dynamisch und übertrifft Markterwartungen (finanzen.at)
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25.02.26
|Ausblick: IonQ zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
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