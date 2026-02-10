Rikei legte Quartalsergebnis vor

Rikei veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 5,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,04 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,47 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 17,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at