RingCentra a Aktie
WKN DE: A1W58K / ISIN: US76680R2067
|
20.02.2026 15:44:48
RingCentral Stock Rises 30%
(RTTNews) - Shares of RingCentral, Inc. (RNG) are climbing about 30 percent during Friday morning trading. The positive stock movement might be influenced by yesterday's fourth-quarter financial results announcement, which saw the company turning to profit of $22.97 million or $0.26 per share, compared to a net loss of $7.19 million or $0.08 per share in the same period last year.
The company's stock is currently trading at $38.25, up 30.95 percent or $8.94, over the previous close of $29.35 on the New York Stock Exchange. It has traded between $20.59 and $38.25 in the past one year.
Total revenue was $644.0 million for the fourth quarter of 2025, up from $615.5 million in the fourth quarter of 2024, representing 5 percent year-over-year growth.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RingCentral Inc (A)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu RingCentral Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|RingCentral Inc (A)
|31,23
|24,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.