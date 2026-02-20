RingCentra a Aktie

RingCentra a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W58K / ISIN: US76680R2067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 15:44:48

RingCentral Stock Rises 30%

(RTTNews) - Shares of RingCentral, Inc. (RNG) are climbing about 30 percent during Friday morning trading. The positive stock movement might be influenced by yesterday's fourth-quarter financial results announcement, which saw the company turning to profit of $22.97 million or $0.26 per share, compared to a net loss of $7.19 million or $0.08 per share in the same period last year.

The company's stock is currently trading at $38.25, up 30.95 percent or $8.94, over the previous close of $29.35 on the New York Stock Exchange. It has traded between $20.59 and $38.25 in the past one year.

Total revenue was $644.0 million for the fourth quarter of 2025, up from $615.5 million in the fourth quarter of 2024, representing 5 percent year-over-year growth.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RingCentral Inc (A)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu RingCentral Inc (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RingCentral Inc (A) 31,23 24,67% RingCentral Inc (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:37 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:45 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen