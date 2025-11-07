River Financial legte Quartalsergebnis vor

River Financial hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat River Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 48,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at