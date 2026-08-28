Rivian Automotive Aktie

Rivian Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.08.2026 07:05:09

Rivian Automotive CFO Claire McDonough Steps Down

(RTTNews) - Rivian Automotive, Inc. (RIVN), an automotive technology company, Thursday announced that its Chief Financial Officer, Claire McDonough is stepping down, effective October 30, to pursue a new opportunity and relocate to the East Coast to be closer to her family.

In the interim, Derek Mulvey, Vice President of Finance, is expected to be appointed as the Chief Financial Officer, effective upon McDonough's departure.

Mulvey had joined the company in 2021 and has worked closely with McDonough and the CEO RJ Scaringe. Prior to Rivian, he was Vice President at J. P. Morgan.

On Thursday, shares closed at $16.80, up 2.88% on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rivian Automotive

mehr Nachrichten

Analysen zu Rivian Automotive

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rivian Automotive 14,22 -1,63% Rivian Automotive

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:40 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX vor ruhiger Eröffnung -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fester
Der heimische Aktienmarkt dürfte wenig verändert starten, während der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen erwartet wird. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen