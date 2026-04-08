Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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08.04.2026 16:54:00
Rivian vs. Lucid: Which EV Stock Will Dominate the Next Decade?
Rivian (NASDAQ: RIVN) and Lucid (NASDAQ: LCID) are two companies that are trying to carve out lasting footholds in the electric vehicle (EV) market and scale to the point where they're capable of generating big profits. Unfortunately, both stocks have seen massive valuation declines since hitting peaks shortly after their respective 2021 public-market debuts.Rivian stock is down roughly 91.5% from its valuation high as of this writing. Meanwhile, Lucid stock trades off approximately 98.5% from its peak price. Which of these EV players stands a better chance of making big gains in the industry and delivering strong performance for shareholders over the next decade?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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