Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|Studienergebnisse
|
26.11.2025 16:03:41
Roche-Aktie tiefer: Fortschritte bei Multiple-Sklerose-Kandidaten
In einer separaten Phase-3-Studie bei Patienten mit primär progredienter Multipler Sklerose, einer selteneren Form der Krankheit, die durch eine stetige Verschlechterung der Symptome ohne ausgeprägte Schübe oder Phasen der Remission gekennzeichnet ist, erreichte Fenebrutinib laut Roche ebenfalls das primäre Ziel. Das Medikament war dem zugelassenen Medikament Ocrevus von Roche in Bezug auf die Verzögerung des Auftretens einer bestätigten Progression der Behinderung über einen Zeitraum von mindestens 120 Wochen nicht unterlegen.
Die Sicherheit hinsichtlich der Leber entsprach den Ergebnissen früherer Studien mit Fenebrutinib, so Roche. Zusätzliche Sicherheitsdaten würden derzeit noch ausgewertet.
Das Unternehmen rechnet damit, in der ersten Hälfte 2026 Daten aus einer zweiten Phase-3-Studie mit Fenebrutinib bei Patienten mit schubförmiger Multipler Sklerose zu veröffentlichen und wird dann die Einreichung aller Daten bei den Zulassungsbehörden prüfen.
Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 312,50 Franken.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2025 03:06 ET (08:06 GMT)
Von Najat Kantouar
DOW JONES
