Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
13.08.2026 17:57:00
Rocket Lab's Backlog Just Hit $2.4 Billion. Here's Why Neutron's First Flight Matters More.
Rocket Lab's (NASDAQ: RKLB) recently released second-quarter results revealed that the company has $2.36 billion in contract backlogs. It's an impressive amount and signals the rocket company is attracting customers. But some of that potential revenue, and it's only potential right now, is dependent on the successful flight of the company's all-important Neutron rocket.Management has said that Neutron is expected to be on the launchpad in the fourth quarter after two years of delays. But any further delays will stifle Rocket Lab's ability to convert its contract backlogs into revenue.Image source: Rocket Lab.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FLIGHT HOLDINGS Inc.
|237,00
|2,16%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|1 211,00
|6,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street zeichnet sich eine uneinheitliche Tendenz ab. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.