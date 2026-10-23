Rogers Aktie
WKN: 863178 / ISIN: US7751331015
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23.10.2026 20:51:01
Rogers Communications: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 23, 2026, Rogers Communications (NYSE:RCI) announced record free cash flow of over CAD 1.3 billion following a 46% drop in capital spending.
The Canadian telecom carrier (not to be confused with Rogers, an engineered materials specialist from Arizona) is shifting away from low-priority network builds to improve its financial flexibility. This strategy helps reduce debt leverage while unlocking value from sports holdings. Three key takeaways from management stand out for long-term investors.
Management cut quarterly capital expenditures, or spending on physical infrastructure, by 46% by exiting non-priority network projects. This shift lowered capital intensity, or capital spending as a percentage of revenue, to under 10% and expanded cash generation.
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