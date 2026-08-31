Roo a Aktie
WKN DE: A2QFVS / ISIN: US77664L1089
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31.08.2026 09:33:00
Root-Sicherheitslücke bedroht cPanel/WHM
In aktuellen Versionen haben die Entwickler der Webhosting-Control-Panel-Software cPanel/WHM eine Schwachstelle geschlossen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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