Roper Technolgies Aktie
WKN: 883563 / ISIN: US7766961061
|
27.01.2026 13:20:18
Roper Technologies Inc. Profit Declines In Q4
(RTTNews) - Roper Technologies Inc. (ROP) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $428.4 million, or $3.97 per share. This compares with $462.3 million, or $4.28 per share, last year.
Excluding items, Roper Technologies Inc. reported adjusted earnings of $561 million or $5.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.6% to $2.058 billion from $1.877 billion last year.
Roper Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $428.4 Mln. vs. $462.3 Mln. last year. -EPS: $3.97 vs. $4.28 last year. -Revenue: $2.058 Bln vs. $1.877 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4.95 To $ 5.00
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roper Technolgies Inc.
|
27.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
27.01.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
26.01.26