ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinnmitnahmen - 'Gesunde Konsolidierung'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch erstmals wieder seit Monaten kräftig nachgegeben. Nach einem verhaltenen Start beschleunigte der Dax seine Talfahrt am Nachmittag und fiel zeitweise unter die Marke von 16 500 Punkten. Die fortgesetzte Schwäche der US-Börsen belastete. Dort wurden nach der starken Jahresendrally Gewinne mitgenommen, was auch die Stimmung an Europas Börsen trübte.

Letztlich verlor der Dax (DAX 40) 1,38 Prozent auf 16 538,39 Punkte, nachdem er tags zuvor ein weiteres Rekordhoch nur knapp verpasst hatte. Der MDAX der 50 mittelgroßen Börsentitel beendete den Tag mit einem Verlust von 2,18 Prozent auf 26 252,13 Zähler. Europaweit sah es kaum anders aus. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) büßte 1,43 Prozent auf 4448,13 Zähler ein und auch in Paris und London gaben die Börsen nach. In den USA, wo tags zuvor vor allem die Technologiebörse Nasdaq kräftig nachgegeben hatte, ging es zuletzt ebenfalls noch etwas weiter abwärts.

Größere Unruhe herrscht bislang jedoch nicht unter den Anlegern. Eine gesunde Konsolidierung nach einer imposanten Kursrally sei nichts Ungewöhnliches, hieß es am Markt. Der Dax ist laut Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets dennoch anfällig geworden für eine größere Korrektur. Aber auch eine nächste Rally sei möglich. Auslöser dafür könnte ihm zufolge das an diesem Mittwochabend anstehende Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed sein, sofern "das aktuell herrschende Narrativ von deutlichen Leitzinssenkungen 2024 neue Nahrung erhält".

Die Schwäche der technologielastigen US-Börse Nasdaq seit Dienstag drückte auch hierzulande auf die Stimmung für Technologieaktien. Im Dax büßten Infineon 3,8 Prozent ein. Im MDax verloren Aixtron 4,1 Prozent.

Die Papiere der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) gewannen an der Dax-Spitze 1,5 Prozent. Zum einen half ihnen der schwache Gesamtmarkt, da dann vor allem zu defensiven, also weniger konjunkturabhängigen Werte gegriffen wird. Zum anderen gab der Start des angekündigten, milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms Auftrieb.

Negativ reagierten die Anleger auf einen möglichen Kauf von Airbus (Airbus SE (ex EADS)). Die Aktie verlor 3,0 Prozent. Der Flugzeugbauer will sich die Cybersicherheits- und Datensparte des kriselnden französischen IT-Dienstleisters Atos (Atos SE) sichern und bewertet diese mit 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro, inklusive Schulden. Jefferies-Analystin Chloe Lemarie rechnet jedoch damit, dass der Kaufpreis höher liegen könnte. Laut einem Medienbericht hatte der Rüstungskonzern Thales in den vergangenen Wochen ebenfalls über einen Kauf nachgedacht.

In der dritten Reihe, dem SDAX, sackten die Anteile von AUTO1 um fast 12 Prozent ab. Morgan Stanley nahm die Bewertung auf und riet zur Untergewichtung im Portfolio. Auf dem Weg zu einem möglichen europäischen Champion im Online-Gebrauchtwagenhandel müsse Auto1 erst einmal weiter erheblich investieren. Mit einem positiven operativen Ergebnis rechnet die US-Bank daher erst im Jahr 2027, während der Analystendurchschnitt dies schon 2025 erwartet.

Am Devisenmarkt weitete der Euro seine jüngsten Verluste aus. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0909 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0919 (Dienstag: 1,0956) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9158 (0,9127) Euro.

Am Anleihemarkt erholten sich die Notierungen etwas. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,10 Prozent auf 127,08 Punkte. Die Umlaufrendite sank von 2,11 Prozent am Vortag auf 2,08 Prozent. Der Bund-Future stieg zuletzt um 0,37 Prozent auf 137,25 Punkte./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---