ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Rekorde - Nasdaq hinkt noch hinterher

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen hat sich die Rekordjagd am Montag fortgesetzt. Der marktbreite S&P 500 stellte gleich zu Beginn eine Bestmarke auf und schloss 0,77 Prozent höher bei 5.859,85 Punkten. Etwas länger brauchte der Leitindex Dow Jones Industrial, der nach einem schwachen Auftakt ins Plus drehte und letztlich 0,47 Prozent auf 43.065,22 Punkte gewann. Der technologielastige NASDAQ 100 verabschiedete sich zwar 0,82 Prozent fester mit 20.439,04 Punkten aus dem Handel. Damit fehlt ihm aber noch ein Stück zu seinem gut drei Monate alten Rekordhoch.

Die Anleger warteten darauf, dass weitere Unternehmensergebnisse ihre Wetten auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft bestätigten, hieß es aus dem Markt. Am Freitag hatte der Bankensektor von guten JPMorgan (JPMorgan ChaseCo)-Zahlen profitiert. Im weiteren Wochenverlauf legen unter anderem Konkurrent Goldman Sachs und der Streaminganbieter Netflix ihre Zwischenberichte vor.

Im Dow sackten die Aktien von Boeing am Montag auf den tiefsten Stand seit knapp 2 Jahren ab, über dem sie sich dann mühsam etwas stabilisierten. Mit einem Minus von 1,3 Prozent blieben sie aber einer der größten Index-Verlierer. Der kriselnde Flugzeugbauer sieht einen Abschreibungsbedarf von 5 Milliarden US-Dollar und streicht rund 10 Prozent seiner Arbeitsplätze. Zudem gab der Flugzeugbauer vorläufige Eckdaten zum dritten Quartal bekannt, die enttäuschten.

Die Titel von Dow-Schlusslicht Caterpillar büßten nach der jüngsten Rekordjagd 2 Prozent ein, nachdem Morgan Stanley sie auf "Underweight" herabgestuft hatte. Die Analysten der Investmentbank betrachten den Baumaschinenkonzern mit Vorsicht und verwiesen auf eine Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten und dem Aktienkurs.

Dagegen war Apple mit plus 1,7 Prozent größter Gewinner. Die Papiere der Krypto-Plattform Coinbase sprangen um 11,3 Prozent. Sie profitierten davon, dass sich die wichtigste Kryptowährung Bitcoin weiter erholte und die Marke von 65.000 Dollar wieder deutlich hinter sich ließ. Die Kursdelle seit Ende September bügelte sie damit endgültig aus.

Im Nasdaq 100 waren Halbleitertitel mit am meisten gefragt. NVIDIA setzten mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 138,07 Dollar ihren Aufwärtstrend fort und nahmen damit ihr Rekordhoch von 140,76 Dollar aus dem Juni ins Visier. Die Kursstärke seit Monatsbeginn verdankt sich Aussagen von Unternehmenschef Jensen Huang, der über eine hohe Nachfrage nach seinem neuesten Grafikprozessor Blackwell berichtet hatte. Deutlicher als Nvidia legten zu Wochenbeginn zwar einige andere Chiptitel wie Applied Materials und QUALCOMM zu. Doch im bisherigen Jahresverlauf ist das KI-Vorzeigeunternehmen mit fast 180 Prozent Plus klarer Index-Spitzenreiter.

Bei Tesla reichte es zu Wochenbeginn für einen Kursgewinn von 0,6 Prozent. Damit konnten sich die Aktien des Elektroautobauers nach den jüngsten Verlusten etwas stabilisieren. Vor allem die enttäuschende Vorstellung des mit Spannung erwarteten Robotaxis am Freitag hatte sichtbar auf die Stimmung gedrückt.

Der Euro setzte seinen Abwärtstrend fort und wurde zum US-Börsenschluss mit 1,0907 Dollar gehandelt. Zeitweise rutschte er unter 1,09 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang August. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs davor auf 1,0915 Dollar festgesetzt.

Am US-Rentenmarkt sank der Terminkontrakt für zehnjährige US-Staatsanleihen (T-Note-Future) um 0,2 Prozent auf 112 Punkte. Die Rendite stieg auf 4,10 Prozent./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---