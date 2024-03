ROUNDUP/Aktien New York: Teils erneute Rekorde - Dow vor Wochenminus

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen bricht der gute Lauf auch am Freitag nicht ab. Arbeitsmarktdaten aus den USA festigten im Gesamtbild die Markterwartung einer Leitzinssenkung im Juni. Anleger blieben deshalb gewillt, die Aktienkurse noch etwas höher zu treiben. Teilweise gab es erneute Rekorde.

Nur der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) blieb von seinem Rekordniveau noch etwas fern. Er legte nach etwas mehr als einer Stunde zwar um 0,23 Prozent auf 38 879,60 Punkte zu, konnte damit aber sein bisheriges Wochenminus nur auf 0,6 Prozent reduzieren. Der NASDAQ 100 dagegen erreichte mit knapp 18 417 Zählern einen erneuten Rekord. Mit einem Anstieg um zuletzt 0,35 Prozent auf 18 362,60 Zähler fällt seine Wochenbilanz positiv aus.

Auch der breiter gefasste S&P 500 legte eine Bestmarke nach. Er steuert mit einem Anstieg um 0,49 Prozent auf 5182,76 Zähler ebenfalls auf eine erneute Gewinnwoche zu. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners wäre dies die 17. in den vergangenen 19 Handelswochen. "Damit würde der S&P 500 seinen historischen Bestwert einstellen. Zuletzt gab es das im Jahr 1964", betonte der Experte.

Bei den Jobdaten gab es zwar einen unerwartet deutlichen Beschäftigungsanstieg, die Experten der ING Bank sahen aber auch Anzeichen einer Abkühlung. Sie verwiesen auf Revisionen der Vorwerte nach unten, eine schwache Lohnentwicklung und eine steigende Arbeitslosigkeit. "Diese Einflüsse deuten darauf hin, dass die Lage nicht ganz so robust ist, wie die erste Schlagzeile es vermuten lässt", sagte der ING-Ökonom James Knightley.

Der US-Arzneimittelhersteller Eli Lilly (Eli Lilly and) muss unterdessen womöglich noch länger auf eine Zulassung seines Alzheimer-Mittels mit dem Wirkstoff Donanemab in den USA warten. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA plant zunächst eine Anhörung mit externen Beratern, wobei es vor allem um Fragen rund um die Sicherheit und die Wirksamkeit der Therapie gehen soll. Unter den Anlegern kam etwas Unsicherheit auf, wie ein Minus von einem Prozent zeigte. Biogen dagegen profitierte mit plus 2,8 Prozent davon. Das Unternehmen hat seit Juli ein Alzheimer-Medikament auf dem Markt.

Die zuletzt hoch geschraubten Erwartungen an den Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI) wurden von Broadcom im Großen und Ganzen erfüllt. Die UBS sprach von "weiteren Hinweisen auf eine starke KI-Nachfrage". Nach dem zuletzt erreichten Rekordniveau reichte der Quartalsbericht aber nicht mehr, um die Anleger weiter für die Aktien zu begeistern. Der Kurs rutschte um 2,7 Prozent ab.

Vom Megatrend KI profitieren auch weiterhin die Anteilsscheine von NVIDIA. Mit einem Anstieg um fast vier Prozent setzten sie ihre Rekordrally fort und näherten sich der 1000-Dollar-Marke. Außerdem nähern sie sich in der Rangliste der wertvollsten Konzerne weiter den Apple-Aktien, die derzeit hinter Microsoft auf dem zweiten Platz liegen.

Am breiten Markt waren die Aktien von General Electric gefragt, indem sie um 3,1 Prozent auf das höchste Niveau seit 2017 stiegen. Der Mischkonzern hatte am Vortag einen Investorentag zum Luft- und Raumfahrtgeschäft veranstaltet. Laut dem RBC-Experten Ken Herbert gab es dort viele Aspekte, die optimistisch stimmten, darunter kurz- und mittelfristige Prognosen./tih/jha/