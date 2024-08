ROUNDUP: Kein Flugbetrieb wegen Klimaprotest auf Flughafen Köln-Bonn

KÖLN (dpa-AFX) - Aufgrund eines Polizeieinsatzes wegen einer Protestaktion von Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation ist derzeit der Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn eingestellt. Dies teilte ein Sprecher des Flughafens mit. Unbefugte haben sich demnach Zutritt zum luftseitigen Bereich des Flughafengeländes in Köln/Bonn verschafft.

Zwei Menschen hätten sich auf einer Zufahrt zu einer Start- und Landebahn festgeklebt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Sie sollten am Morgen entfernt werden. Außerdem werde nach einer dritten Person gesucht, die sich möglicherweise ebenfalls auf dem Vorfeld befinde, sagte der Sprecher. In einem Zaun am Flughafengelände sei ein Loch entdeckt worden.

Die Letzte Generation berichtet von mehreren Störaktionen an Flughafen bundesweit. Je zwei Aktivisten drangen Angaben der Organisation zufolge in orangen Warnwesten auf die Flughäfen Berlin-Brandenburg, Stuttgart, Nürnberg und Köln/Bonn ein.

Sie drückten "friedlich ihren Widerstand aus, indem sie Banner mit der Aufschrift "Oil kills" und "Sign the treaty" zur Schau stellten", berichtete die Organisation laut Mitteilung. "Die Start- und Landebahnen wurden dabei nicht betreten."/kat/DP/mis