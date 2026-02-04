RPC legte Quartalsergebnis vor

RPC hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

RPC vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RPC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 425,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 335,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,150 USD. Im Vorjahr waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat RPC in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,63 Milliarden USD im Vergleich zu 1,42 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at