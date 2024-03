RTS-Titel Yandex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Yandex von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Yandex-Anteilen an der Börse MIC ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2 306,00 RUB. Bei einem Investment von 10 000 RUB in Yandex-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,337 Yandex-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.03.2024 15 780,57 RUB wert, da sich der letzte Kurs auf 3 639,00 RUB belief. Das kommt einer Steigerung um 57,81 Prozent gleich.

Der Yandex-Wert an der Börse wurde auf 630,26 Mrd. RUB beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at