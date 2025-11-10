Rumbl a Aktie

Rumbl a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRQQ / ISIN: US78137L1052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.11.2025 21:15:00

Rumble kauft deutschen Cloudanbieter Northern Data

Truth-Social-Host Rumble steigt ins Cloudgeschäft ein und übernimmt die deutsche Cloudfirma Northern Data. Deren Aktionäre erhalten weniger als angekündigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rumble Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten