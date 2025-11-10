Rumbl a Aktie
WKN DE: A3DRQQ / ISIN: US78137L1052
|
10.11.2025 21:15:00
Rumble kauft deutschen Cloudanbieter Northern Data
Truth-Social-Host Rumble steigt ins Cloudgeschäft ein und übernimmt die deutsche Cloudfirma Northern Data. Deren Aktionäre erhalten weniger als angekündigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!