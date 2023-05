RWE-Aktie fester: Bericht über Interesse seitens Iberdrola

Händler verwiesen auf einen Bericht des spanischen Online-Magazins "OK Diario", wonach der spanischer Versorger Iberdrola angeblich mit Unterstützung der US-Bank JPMorgan einen Kauf von RWE auslotet, um seine Führungsposition bei erneuerbaren Energien zu festigen. Im XETRA-Handel legte der RWE-Kurs letztlich um 1,67 Prozent auf 42,04 Euro zu. Auch E.ON wurde in dem Bericht am Rande erwähnt, die Aktie verzeichnete ein Plus von 1,57 Prozent auf 12,29 Euro.

Größenmäßig könnte solch ein Deal denkbar sein: Während RWE derzeit auf einen Börsenwert von fast 31 Milliarden Euro kommt, sind die Spanier am Markt mit etwa 76 Milliarden Euro deutlich höher kapitalisiert. In dem Bericht hieß es allerdings auch, dass ein Iberdrola-Sprecher dem Magazin gegenüber bestritt, solch eine Übernahme zu erwägen.

Zudem wäre ein solcher Deal wohl auch politisch schwer durchsetzbar.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)