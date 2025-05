NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 14,00 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der jüngste Elektrizitäts-Blackout auf der iberischen Halbinsel zeige, dass hier Investitionen nötig seien, schrieb Fernando Garcia in einem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Seit Jahresbeginn seien die Aktien von Endesa und Iberdrola besser als der europäische Sektor gelaufen, weshalb Iberdrola nun mit einem Aufschlag gehandelt werde. Endesa sieht der Experte als größten Profiteur des von ihm erwarteten Ausbaus der Kernenergie. Für Enel prognostiziert er keine bessere Entwicklung als für Endesa. Die Italiener können sich nach seiner Einschätzung ein Aktienrückkaufprogramm leisten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 17:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.