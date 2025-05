FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Iberdrola nach der Vorlage von Quartalszahlen von 14,50 auf 15,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der spanische Versorger sei stark ins Jahr 2025 gestartet, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der aktuell hohen Bewertung seien aber sämtliche positiven Aspekte bereits eingepreist./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2025 / 16:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2025 / 16:41 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.