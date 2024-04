RWE-Analyse: UBS AG bewertet RWE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 52 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Jahreszahlen des Energieversorgers habe sie ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2024 bis 2028 um bis zu 14 Prozent reduziert, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie hält die RWE-Aktie nach wie vor für unterbewertet und betrachtet den aktuellen Kurs als attraktiven Einstiegspunkt.

Aktienanalyse online: Die RWE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die RWE-Aktie zeigte sich um 11:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,15 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 57,30 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 777 583 RWE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 fiel die Aktie um 24,4 Prozent zurück. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2024 / 20:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2024 / 20:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.