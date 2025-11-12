RWE-CFO sieht keinen Abschreibungsbedarf bei US-Projekten

Von Britta Becks

DOW JONES--Der Stromkonzern RWE sieht keinen Abschreibungsbedarf für seine zurzeit auf Eis liegenden Offshore-Wind-Projekte in den USA. Zum einen sehe man in den USA eine enorm wachsende Stromnachfrage, sagte CFO Michael Müller in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Aus Sicht von RWE könne dieser Strombedarf perspektivisch nicht ohne Offshore-Windenergie gedeckt werden. Zwar habe die Trump-Administration eine kritische Haltung zu Offshore, die Regierungen der Bundesstaaten seien hingegen weiter an einer Fortführung der Projekte interessiert. "Vor dem Hintergrund sagen wir, dass die Nachfrage da ist", so Müller.

Zum anderen habe RWE im Unterschied zu Wettbewerbern noch nicht mit der Umsetzung der Projekte begonnen. Das Unternehmen habe sich zwar Rechte gesichert und erste Schritte unternommen, um Genehmigungen einzuholen, diese aber momentan on hold gesetzt. Damit würden die Projekte zwar später kommen, RWE gehe aber davon aus, diesen späteren Einsatz durch den Abschluss entsprechend höherer langfristiger Stromabnahmeverträge (PPAs) kompensieren zu können, fügte der Finanzvorstand hinzu.

Wie Müller bereits eingangs in seiner Rede ausgeführt hatte, hat RWE nach der Verabschiedung der "One Big Beautiful Bill" in den USA nun Klarheit mit Blick auf den Erneuerbaren-Ausbau an Land. Der Konzern könne sein laufendes Bauprogramm von 4,2 Gigawatt realisieren und erhalte dafür weiterhin die entsprechenden Steuergutschriften. Dazu gehörten auch fünf neue Projekte, für die vor kurzem eine Investitionsentscheidung getroffen worden sei, darunter drei große Solarparks in Kalifornien, Illinois und Michigan. Allein in diesem Jahr hat RWE laut Müller für seine US-Projekte PPAs mit einem Gesamtvolumen von über 1 Gigawatt abgeschlossen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 05:25 ET (10:25 GMT)