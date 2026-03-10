Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
10.03.2026 08:00:11
Ryanair insists we failed to board a phantom flight
Airline has refused refund after our flight was diverted because of bad weather and we were left on the plane for six hoursI was on a Ryanair flight from Bristol to Dublin that took off during Storm Amy in October last year. It was unable to land at Dublin after two abortive attempts and was diverted to Manchester, where we sat on the plane for six hours, with no complimentary refreshments, before being unceremoniously ejected at nearly midnight.We were told Ryanair staff would organise taxis and hotels, but no crew disembarked with us, and the terminal was deserted. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ryanair Holdings plc (Spons. ADRS)
Analysen zu Ryanair Holdings plc (Spons. ADRS)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.