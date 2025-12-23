Ryanair Holdings Aktie
WKN: 908889 / ISIN: US7835131043
|
23.12.2025 12:53:00
Italien: Ryanair soll 255 Millionen Euro Strafe zahlen
Die Billigfluglinie Ryanair soll gegenüber Reisebüros ihre Marktmacht ausgenutzt haben. Italiens Wettbewerbsbehörde hat nun eine Geldstrafe verhängt. Die Airline findet das »absurd« – und will sich wehren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
