WKN: 908889 / ISIN: US7835131043

23.12.2025 12:53:00

Ryanair soll in Italien 255 Millionen Euro Strafe zahlen - Missbrauch der Marktmacht

Die Billigfluglinie Ryanair soll gegenüber Reisebüros ihre Marktmacht ausgenutzt haben. Italiens Wettbewerbsbehörde hat nun eine Geldstrafe verhängt. Die Airline findet das »absurd« – und will sich wehren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
