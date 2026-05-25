S S Power Switchgear: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

S S Power Switchgear hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,54 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,140 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 650,7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 555,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,19 INR. Im Vorjahr hatte S S Power Switchgear -3,070 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,64 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,84 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at