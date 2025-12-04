KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
04.12.2025 08:05:00
Sachsen-Anhalt: Mit KI und Handyüberwachung gegen Anschläge
Schon länger beschäftigt sich das Innenministerium mit automatisierter Datenauswertung für die Sicherheit. Das kommt aber nicht bei allen gut an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
