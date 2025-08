Saint-Gobain-Aktie dennoch tiefer: Saint-Gobain steigert Marge leicht

Den Ausblick bestätigte der französische Baustoffkonzern Saint-Gobain

Der Nettogewinn fiel um 1,9 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro, vor allem wegen höherer Steuer- und Zinsaufwendungen. Der Umsatz stieg um 1,7 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte um 1,9 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zu, die Marge stieg auf 11,8 von 11,7 Prozent.

Für das Gesamtjahr rechnet Sain-Gobain weiterhin mit einer operativen Marge von über 11 Prozent.

RBC hebt Ziel für Saint-Gobain auf 109 Euro - 'Sector Perform'

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Zahlen zum zweiten Quartal von 108 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das marginal höhere Kursziel begründete Analyst Oliver Dyson in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer leicht höheren Profitabilität des Baukonzerns./ Die Saint-Gobain-Aktie fiel an der Euronext in Paris um 9,29 Prozent auf 90,98 Euro.

DOW JONES und dpa