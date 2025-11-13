Salmon Evolution präsentierte Quartalsergebnisse

Salmon Evolution hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Salmon Evolution hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 NOK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 86,6 Millionen NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51,1 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at