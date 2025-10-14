Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|Finanzspritze
|
14.10.2025 20:07:00
Salzgitter-Aktie tiefer: Salzgitter plant Wandelanleihe über 500 Millionen Euro - Teilverkauf von Aurubis-Beteiligung
Die Salzgitter AG (Salzgitter) ist mit knapp 30 Prozent größter Aktionär bei Aurubis. An der Börse ist der Kupferkonzern deutlich mehr wert als der Stahlkocher: Insgesamt wird Aurubis dort mit rund fünf Milliarden Euro bewertet. Die Salzgitter AG kommt auf etwa 1,7 Milliarden Euro Marktkapitalisierung.
rünstahl-Umbau stockt
Mit dem Erlös der Schuldverschreibungen will der Salzgitter-Konzern unter anderem weitere Ausgaben im Zusammenhang mit seinem Grünstahl-Projekt Salcos und Restrukturierungsmaßnahmen bestreiten. Der Salzgitter-Aufsichtsrat hatte Berichten zufolge kürzlich beschlossen, die zweite Stufe seines Grünstahl-Umbaus zu verschieben und erst 2028/29 über den weiteren Fortgang zu entscheiden. Grund seien die verschlechterten wirtschaftlichen und politisch-regulatorischen Rahmenbedingungen, hieß es.
Bisher war geplant, bis 2033 komplett auf grünen Stahl umzustellen und die drei kohlebefeuerten Hochöfen nach und nach durch Anlagen zu ersetzen, die zunächst mit Erdgas und später mit grünem Wasserstoff laufen. Die erste Stufe des Umbaus läuft seit 2023. Deutschlands drittgrößter Stahlkonzern investiert dafür derzeit mehr als zwei Milliarden Euro, davon eine Milliarde Euro, die Bund und Land zuschießen. Die erste Anlage soll 2027 in Betrieb gehen.
Auf Tradegate verliert die Salzgitter-Aktie zum XETRA-Schluss rund zwei Prozent.
SALZGITTER (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Aurubismehr Nachrichten
|
12:17
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
13.10.25
|Freundlicher Handel: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
13.10.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Aurubis auf 110 Euro - Hold (dpa-AFX)
|
13.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
10.10.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.10.25
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
Analysen zu Aurubismehr Analysen
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.07.24
|Aurubis Sell
|UBS AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|06.08.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|113,10
|-3,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: US-Börsen uneinheitlich -- ATX endet tiefer -- DAX letztlich mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach - Japan rutscht überproportional ab
Am heimischen Aktienmarkt prägten Verluste den Handel. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls abwärts. Die Wall Street zeigt sich am Dienstag uneinheitlich. Auch an den größten Börsen in Asien waren rote Vorzeichen zu sehen.