OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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12.09.2026 23:46:00
Sam Altman: Börsengang von OpenAI verschoben
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Der ChatGPT-Entwickler OpenAI ist das wohl bekannteste KI-Unternehmen und plant einen großen Börsengang. Doch Firmenchef Sam Altman findet den Moment ungünstig.
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