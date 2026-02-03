SAM JUNG PULP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SAM JUNG PULP hat am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1927,68 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -659,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 32,09 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 25,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,14 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 13113,53 KRW gegenüber 15182,00 KRW je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SAM JUNG PULP im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 149,32 Milliarden KRW im Vergleich zu 163,88 Milliarden KRW im Vorjahr.

