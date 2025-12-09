Instacart Aktie
WKN DE: A3EUU2 / ISIN: US5653941030
|
09.12.2025 12:00:15
Same Product, Same Store, but on Instacart, Prices Might Differ
The findings are the latest example of how the notion of a single price is breaking down in the digital age, a trend economists say could be pushing up some prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
