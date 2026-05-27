Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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27.05.2026 12:55:25
Samsung avoids strike as workers approve massive bonus deal
Amid booming demand for AI chips, the government-backed deal will make more than 60% of the South Korean tech giant's workforce eligible for bonuses of about $370,000 this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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