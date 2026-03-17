Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
17.03.2026 03:06:44
Samsung workers’ strike plan would disrupt chip supply, union chief says
The company union is seeking a 7% increase in base wagesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsung
|
09.03.26
|HBM4-Speicher für Vera Rubin: NVIDIA setzt wohl auf Samsung und SK hynix - Aktien im Blick (finanzen.at)
|
08.03.26
|Samsung seeks AI deals to challenge Apple’s smartphone lead (Financial Times)
|
23.02.26
|Aktien von Samsung und NVIDIA im Blick: HBM4-Entwicklung bei "Vera Rubin"-GPU sorgt für Fantasie (finanzen.at)
|
20.02.26
|Digitale Identität: Deutsche Telekom-Aktie nach Samsung-Deal im Blick (finanzen.at)
|
16.02.26
|Apple-Aktie unter Druck: NVIDIA sichert sich Chip-Kapazitäten - Rückkehr zu Samsung? (finanzen.at)
|
31.01.26
|Wachablösung an der Spitze: Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron - Aktien im Fokus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Starkes Chipgeschäft bei Samsung - Aktie dennoch tiefer (dpa-AFX)
|
28.01.26
|Ausblick: Samsung veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Samsung
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Samsung
|188 700,00
|2,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.