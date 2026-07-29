BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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29.07.2026 18:19:02
Sanctions Bill Would Give Trump Sweeping New Tariff Powers
A bipartisan bill in the Senate would allow President Trump to impose tariffs on the biggest importers of Russian energy.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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