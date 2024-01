Sandoz-Aktie deutlich im Plus: Sandoz kauft Cimerli-Medikament von Coherus Biosciences für einen dreistelligen Millionenbetrag

Der Kaufpreis betrage 170 Millionen US-Dollar, wie das Schweizer Pharmaunternehmen mitteilte. Der Kauf des Medikaments umfasst eine Biologika-Lizenz, den Produktbestand und den Vertrieb im Bereich Ophthalmologie sowie den Zugang zu proprietärer kommerzieller Software. Sandoz geht davon aus, dass das Geschäft in der zweiten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen werden kann. Cimerli wird wie das vergleichbare Präparat Lucentis von Genentech unter anderem gegen die Makuladegeneration eingesetzt.

In einem freundlichen Gesamtmarkt stieg die Sandoz-Aktie an der SIX letztlich um 4,03 Prozent auf 29,15 Franken.

Von David Sachs

BERN (Dow Jones)