FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Novartis von 115 auf 112 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Mithilfe bewährter und neuer Wachstumsträger vor allem aus den Bereichen Onkologie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen konnte Novartis im zweiten Quartal gewohnt zweistellig zulegen und das Ergebnis erneut überproportional steigern", schrieb Analyst Elmar Kraus am Freitag. Aktuell anstehende Patenabläufe dürften mit der gut gefüllten Pipeline bewältigt werden können./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 12:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / 12:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



