HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Novartis mit einem Kursziel von 89 Franken auf "Hold" belassen. Dank eines bislang überdurchschnittlichen Wachstums 2025, des vergleichsweise geringen Engagements in den USA sowie der Unterstützung durch ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm habe der Pharmakonzern den Anlegern im politisch unsicheren Umfeld eine Atempause verschafft, schrieb Kerry Holford in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Im zweiten Halbjahr dürfte sich das Wachstum aber abschwächen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.