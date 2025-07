ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis nach einem zweiten Blick auf die Zahlen von 104 auf 95 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston rechnet damit, dass die entscheidenden neuen Medikamente Kisqali, Pluvicto, Scemblix, Leqvio und Fabhalta die Markterwartungen übertreffen werden. Aber zunächst dürfte der Druck auf andere durch Nachahmerprodukte das Wachstum im Geschäftsjahr 2026 auf währungsbereinigte 1,9 Prozent herunterbremsen, schrieb er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dabei seien die Aktien vergleichsweise teuer, sodass sich anderswo bessere Chancen böten./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 17:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





